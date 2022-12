Home Deals 31. Tag im 2022er Countdown: Zum Abschluss „Matrix Resurrection“ für 4,99€ mitnehmen

31. Tag im 2022er Countdown: Zum Abschluss „Matrix Resurrection“ für 4,99€ mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 31. Dezember 2022 um 18:39 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Schluss, aus und vorbei: Das gilt aufgrund des heutigen Datums nicht nur für das Jahr 2022, sondern auch für den 2022er Countdown bei iTunes.

31. Tag im 2022er Countdown

Thomas Anderson (Keanu Reeves) ist ein weltbekannter Game-Entwickler und für die Matrix-Trilogie verantwortlich, die in dieser Welt erfolgreiche Computerspiele sind. Nun will sein Vorgesetzter (Jonathan Groff) den vierten Teil nachschieben. Doch Thomas wird immer wieder von Tagträumen und Visionen geplagt, die ihn immer mehr an der Realität zweifeln lassen. Und dann ist da noch diese mysteriöse Frau (Carrie-Anne Moss) in einem Café, die ein seltsam vertrautes Gefühl bei ihm weckt, obwohl er sie eigentlich nicht zu kennen glaubt. Sein Therapeut (Neil Patrick Harris) versucht, ihm seine Ängste auszutreiben, doch als ihn plötzlich eine Nachricht auf dem Handy erreicht, holen ihn die Vergangenheit, seine Bestimmung und der Glaube an die Liebe ein.

Anmerkung

Den Film könnt ihr nur heute zum vergünstigten Preis erwerben. Ab Mitternacht ist es 2023 und der 2022er Countdown somit ausgelaufen. Der Autor dieser Zeilen wünscht an dieser Stelle allen Lesern von Apfelpage schon einmal einen guten Rutsch und möge das Jahr 2023 weniger turbulent werden – in diesem Sinne.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!