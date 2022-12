Home Deals 30. Tag im 2022er Countdown: Noch schnell „Morbius“ für 4,99€ sichern

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Dezember 2022 um 21:07 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Sowohl das Jahr 2022 als auch der 2022er iTunes Countdown neigen sich nun final dem Ende zu, in beiden Fällen haben wir den vorletzten Tag. Grund genug für Apple, sich noch mal dem Action- bzw. Superhelden-Genre zu widmen. Heute dürfen sich noch mal Fans des MCU freuen.

Dr. Michael Morbius (Jared Leto) ist ein herausragender Wissenschaftler, der für seine Arbeit bereits mit dem Nobelpreis bedacht wurde. Doch er leidet an einer seltenen Blutkrankheit und hat nur eine geringe Chance zu überleben. Um sich selbst zu heilen, experimentiert er mit biochemischen Elementen. Mithilfe von Fledermäusen und einem entlegenen Ort, glaubt er die vermeintliche Lösung gefunden zu haben und nimmt die gefährliche Mischung auf eigene Gefahr selbst ein. Doch anstatt fortan wieder als normaler Mensch über die Welt zu wandeln, nimmt er Formen des Vampirismus an: Ihn durchzieht ein unbändiger Durst nach menschlichem Blut, er ist übermenschlich stark, er verfügt über schnelle Heilung und kann Menschen per Echo-Ortung wahrnehmen. Seine Verlobte Martine Bancroft (Adria Arjona) ist alles andere als erfreut über die Verwandlung, begleitet ihn jedoch auf Schritt und Tritt. Als die Blutspur von Dr. Morbius ihre Kreise zieht, nehmen die FBI Agenten Simon Stroud (Tyrese Gibson) und Alberto Rodriguez (Al Madrigal) die Verfolgung von Morbius auf. Währenddessen macht Morbius Bekanntschaft mit Adrian Toomes (Michael Keaton).

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern und lieber gleich zuschlagen.

