27. Tag im 2022er Countdown: Heute gibt es mit „Elvis“ den King of Rock`n`Roll für 4,99€

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. Dezember 2022 um 14:45 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es gibt nur wenige Menschen, die eine Gelfrisur mit einem blütenweißen Anzug zu einem ikonischen Outfit kombinieren konnten – der King Elvis Presley ist so jemand. Seine Songs sind heute noch immer absolute Klassiker und zeitlos. So richtig geradlinig verlief seine Karriere aber nicht und damit kommen wir zum iTunes Countdown 2022.

27 Tag im 2022er Countdown

In diesem cineastischen Drama über das Leben von Elvis Presley wird seine komplizierte Beziehung zu seinem rätselhaften Manager Colonel Tom Parker geschildert. Aus Parkers Perspektive steht die komplexe Dynamik zwischen den beiden über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg im Mittelpunkt, beginnend mit Presleys Aufstieg zum Superstar in einer Zeit des Umbruchs in Amerika. Von großer Bedeutung ist dabei auch eine bedeutende und einflussreiche Person in Elvis’ Leben, Priscilla Presley.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern und lieber gleich zuschlagen.

-----

