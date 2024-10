Home Sonstiges 2026 wird Max als weiterer Streamingdienst in Deutschland an den Start gehen

2026 wird Max als weiterer Streamingdienst in Deutschland an den Start gehen

Wer alle in Deutschland verfügbaren Streamingdienste abonniert hat, darf tief in die Tasche greifen. Wem Netflix, Prime Video, RTL Plus und Co. nicht ausreicht, darf sich freuen. Kommendes Jahr startet in Deutschland ein weiterer Streamingdienst. Wir haben die Details.

Deutschlandstart von Max angekündigt

HBO Max kam 2021 nach Europa, Apfelpage berichtete, und wurde auf dem US-Markt mit Discovery+ zum neuen Dienst Max zusammengefasst. Das passierte vor knapp anderthalb Jahren und seitdem war es um einen potenziellen Marktstart in Deutschland ruhig. Die Medientage in München schaffen nun aber Klarheit, Clement Schwebig, Präsident und Managing Director von Warner Bros. Discovery für Westeuropa und Afrika, kündigte den Start in Deutschland für das kommende Jahr an.

Datum und Preisgestaltung noch unklar

Schwebig zufolge liegt die Verzögerung auch daran, dass man einen bleibenden Eindruck schaffen will. Das lässt auf zwei Dinge schließen: Einerseits will man preislich recht aggressiv starten, andererseits will man den Inhaltekatalog aufpolstern. Dazu passt es auch, dass man Fiction-Spezialistin Anke Greifeneder, zuletzt Vice President Original Productions im deutschsprachigen Raum, von einem Verbleib überzeugen konnte. Einen ganz konkreten Starttermin wollte man indes nicht verraten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.