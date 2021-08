Home Deals 10 GB + 60 Freiminuten für nur 6,99€ bei sim.de

10 GB + 60 Freiminuten für nur 6,99€ bei sim.de

Wer für sein iPhone auf der Suche nach einem Tarif ist, der ein ordentliches Datenvolumen sowie ein paar Freiminuten bietet, sollte sich diesen Deal von sim.de nicht entgehen lassen. Für unter 7,00 € gibt es derzeit ein richtig schickes Angebot.

Tarifknaller bei sim.de

Der Tarif wird über sim.de (Affiliate-Link) bereitgestellt und ist von den Leistungen recht schnell erklärt. Der Tarif bietet ein monatliches Datenvolumen von 10 GB an, dazu kommen noch 60 Freiminuten zum Telefonieren in alle deutschen Netze. Das mobile Datenvolumen bietet dabei LTE mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s an – was in Kombination mit dem monatlichen Grundpreis von gerade einmal 6,99 € extrem attraktiv ist. Hier noch einmal der Überblick:

10 GB monatliches Datenvolumen mit LTE mit max. 50 Mbit/s

60 Freiminuten pro Monat in alle deutschen Netze

Kein Anschlusspreis

Anmerkung

Der Tarif hat eine Laufzeit von 24 Monaten, kommt ohne Anschlusspreis daher und ist aus Preis/Leistungsverhältnis recht attraktiv. Wenn iht Interesse habt, solltet ihr euch aber beeilen, das Angebot ist nur bis zum 17. August um 11:00 verfügbar.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

