Home Apple Zwang zur Selbstzensur: Apple erneut für App Store-Politik scharf kritisiert

Zwang zur Selbstzensur: Apple erneut für App Store-Politik scharf kritisiert

Wieder führt Apples Scheu vor Konflikten mit Regierungen in aller Welt zu Ärger in der Entwicklergemeinde: Diesmal ist es Proton, das Apple vorwirft, seine Apps grundlos zu behindern. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt sichere E-Mail-Dienste sowie VPN-Angebote.

Apples Abneigung gegen Konflikte mit Regierungen ist weithin bekannt. Nicht nur tendiert Apple stets dazu, mit der Führung in wichtigen Schlüsselmärkten wie China oder Indien möglichst nicht aneinander zu geraten, auch weniger international anerkannte Regime wie die Militärführung in Myanmar, die in dem asiatischen Land zuletzt die demokratisch gewählte Regierung entmachtet hatte, kann sich offenbar zumindest bedingt auf die Rücksichtnahme aus Cupertino verlassen.

So wurden zuletzt Aktualisierungen der ProtonVPN-App für den App Store zurückgewiesen. Dieses Update sollte die Übernahme von Nutzerkonten erschweren und somit die Sicherheit der Accounts steigern. Apple stolperte aber über eine Formulierung in den Ausführungen zu ProtonVPN, in der es hieß, dass die App dazu beitrage, die Freiheit von Nutzern bei der Nutzung von Onlinediensten zu stärken und Regierungen herauszufordern.

Das Update wurde inzwischen zugelassen

Der fragliche Absatz wurde von Proton aus der Beschreibung entfernt und das Update inzwischen zugelassen. Proton ärgert sich in einer Stellungnahme über Apples Reaktion und verweist darauf, dass der Konzern aus Cupertino selbst regelmäßig Druck auf Regierungen ausübt, wenn eine reelle Aussicht auf Erfolg besteht und dies den eigenen Interessen nützt.

Ähnliche Vorwürfe waren bereits vor geraumer Zeit erhoben worden, als Apple verschiedentlich Apps aus dem App Store in Hongkong entfernt hatte, Apfelpage.de berichtete.

Auch in der Vergangenheit kritisierte Proton Apple bereits, damals störte sich der Anbieter verschlüsselter E-Mails aber an der Provision von 30% durch den In-App-Kauf, den alle kommerziellen Angebote im App Store für iOS und macOS anbieten müssen.

Hinweis

Aufgrund der politischen Natur dieses Themas behalten wir uns vor, Kommentare für diesen Beitrag zu deaktivieren und rufen Leser zur sachlichen Diskussion auf.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!