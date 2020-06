Zuverlässiger Virenschutz für den Mac: Intego überzeugt

Mac-Nutzer sind mit ihrem Gerät in der Regel sehr gut bedient. Eine im Hintergrund arbeitende Software, welche vorinstalliert ist, erledigt ihren Job unsichtbar. Ein zusätzliches Anti-Viren-Programm kann jedoch unter bestimmten Umständen ganz nützlich sein. Wer nicht bei jedem Klick ein potenzielles Risiko abwägen möchte, für den empfiehlt sich etwa doppelter Schutz. Wir zeigen euch auch, warum kostenfreie Antivirenprogramme schädlich sein können. Im folgenden Beitrag stellen wir euch vier gute Anti-Viren-Softwares für den Mac vor.

Der integrierte Virenscanner XProtect schützt Mac-Nutzer vor einem Großteil von bösartigen Angriffen. Windows PCs sind aber immer noch Ziel Nummer Eins. Gibt es einen regelmäßigen Austausch mit Windows-Geräten, so sollte man hier auch als Apple Nutzer vorsichtig sein. Wer sich trotzdem schützen möchte, der hat eine enorme Auswahl an Anti-Viren-Programmen.

Was kann ein Antivirenprogramm?

Die meisten denken, ein Antivirenprogramm kann euch nur im Hintergrund vor einer Gefahr warnen. Tatsächlich erledigen moderne und wirklich gute Programme viel mehr als nur das. Wir haben hier einmal einige der Funktionen von echten und guten Antivirenprogrammen aufgelistet:

Rundumschutz vor Viren, die man sich aus dem Netz laden kann

Schutz gegen sogenannte Trojaner

Software zur Entrümpelung und Erkennung von potentiell bösartigen Downloads und Apps

Einfache Installation ohne großartige Einstellungen, benutzerfreundliches Auftreten

Regelmäßige Updates für Sicherstellung von Aktualität des Programmes gegen neuartige Computerviren

Gewisser Preis ist von Nöten, auf Grund der obigen Funktionen

Gerade bei einem Antivirenprogramm für den Mac ist es also sinnfrei oder sogar gefährlich, auf eine billige oder gar kostenfreie Software zu setzen. Ihr richtet damit mehr Schaden an, als sie bringt. Falls ihr besonders günstige Antivirenprogramme oder sogar welche seht, die nichts kosten, ist die Devise klar: Finger weg!

Wieso ein Antivirenprogramm für den Mac?

Zusätzlicher Schutz nach dem Motto „doppelt hält besser“

Ideal, falls wichtige Daten auf dem Gerät gespeichert sind

Programm kann oftmals mehr: Features wie VPN, Entrümpelung, Sicherheits-Tipps

Zusätzlicher Schutz, falls öfters auf unsicheren Websites gesurft wird

Doch nun unsere Liste an Empfehlungen:

Intego Mac Premium Bundle X9

Hier bekommt der Käufer nicht nur ein simples Anti-Viren-Programm, sondern ein echtes Rundum-Sorglos-Paket. Mit dem Tool von Intego kann der Mac effektiv geschützt und aufgeräumt werden. Virtuelle Bedrohungen werden rechtzeitig abgeblockt. Das Erstellen von Backups ist mit der Software von Intego ebenso möglich. Auch das Identifizieren und Löschen von doppelten Dateien steht zur Verfügung und kann die Arbeit am PC effektiver machen. Das Premium Bundle X9 enthält eine Virenschutzsoftware und eine intelligente Zwei-Wege-Firewall für den Schutz von heimischen Netzwerken und Hotspots. Weiterhin ist ein Kinderschutz inklusive, welcher unangebrachten Content von Kindern gekonnt fernhält. Die Mac Washing Machine X9 ist die hauseigene Aufräumsoftware von Intego und optimiert den Mac. Zusätzlich ist im Bundle ein Tool für Sicherungskopien enthalten.

Integos Programm zeichnet zusätzlich die super schnelle und effiziente „Fast-Scan“-Möglichkeit aus. Diese prüft euren Computer in wenigen Minuten auf potentielle Angreifer. Laut der „AV Test 2020 Certification“ bekam Intego zudem die Bewertung des unglaublichen „100% Schutz vor Viren“ für den Mac. Intego leistet hier die beste Arbeit, wenn man auf diese Experten hört. Schließlich hat Intego den Vorteil, dass sie laut eigenen Angaben den iMac, das MacBook oder den Mac Mini nicht ausbremsen, sprich ihr habt kein Programm im Hintergrund, welches durch Hintergrundprozesse das System verlangsamt.

Mac Premium Bundle X9 von Intego umfasst also alle wichtigen Punkte, die bei der Nutzung eines Mac anfallen. Beim Zugriff auf Daten startet ein automatischer Scanvorgang und sucht die möglichen Bedrohungen im Vorhinein. Die automatische Datensicherung kann bei aufkommendem Verlust sehr hilfreich sein. Intego unterstützt hier mit einfachen und schnellen Sicherungskopien. Doppelte und unnötige Dateien, welche den Mac verlangsamen könnten, werden identifiziert und beseitigt.

Bitdefender ANTIVIRUS FOR MAC

Das Tool von Bitdefender startet bei einem jährlich anfallenden Preis für ein Gerät. Enthalten ist ein zuverlässiger Schutz vor Viren und anderen Bedrohungen. Die mehrstufige Sicherheitsbarriere lässt keine Viren auf den Mac kommen. Blitzschnelle Scans sorgen bei besten Erkennungsraten für eine hohe Sicherheit. Zusätzlich werden mit einem Time-Machine-Schutz die erstellten Sicherheitskopien vor Ransomeware-Angriffen geschützt. So werden etwa wichtige Verbindungen wie etwa beim Online-Banking zusätzlich geschützt. Die Benutzeroberfläche ist anwenderfreundlich und intuitiv gestaltet.

Kaspersky Internet Security for Mac

Kaspersky bietet umfangreichen Schutz vor Viren, Phishing, Spyware und unseriösen Webseiten. Zusätzlich werden hier auch bei der Benutzung durch die jüngeren Familienmitglieder kinderunfreundliche Seiten herausgefiltert. Die Installation ist einfach und selbsterklärend. Die Software von Kaspersky schützt vor den üblichen Gefahren bei der Internetnutzung, fällt jedoch nicht so umfangreich aus, wie etwa das Tool von Intego. Ein zuverlässiger Schutz beim Online-Shopping und bei der Nutzung von Online-Banking ist hier jedoch ausreichend gegeben.

Avira ANTIVIRUS PRO

Banking-Trojaner, Ransomeware und sämtliche Malware stehen bei Avira auf der Abschussliste. Zusätzlich schützt das Paket ANTIVIRUS PRO vor Phishing-Attacken beim Online-Banking und verspricht sicheres Online-Shopping. Nervige und vor allem schädliche Pop-Ups, Banner und Anzeigen werden mit dem Programm effektiv blockiert. Ein persönlicher Kundendienst steht bei Fragen und Problemen stets per Mail und Telefon zur Seite. Auch Sicherheitslücken im heimischen Smart Home-System kann man mit dem Tool von Avira ausfindig machen. Etwaige Lücken können somit schnell geschlossen und die Verbindungen wieder sicher gemacht werden.

Avast Premium Security

Der Anbieter Avast wirbt ausdrücklich auch mit der Erkennung von gefälschten Websites. Hacker stellen gängige Plattformen nach, um sensible Daten aufzuspüren. Das Paket Premium Security erkennt diese Fälschungen und schlägt Alarm. Eine automatische Zurückleitung auf sichere Seiten verhindert ein Ausspionieren von Kontodaten und Passwörtern. Auch die unbefugten Zugriffe von Daten in der Cloud werden mit dem Tool von Avast vermieden. Persönliche Dateien wir Bilder und Dokumente sind also sicher aufgehoben und vor unberechtigtem Eindringen geschützt. Das Verschicken oder Empfangen von schädlichen E-Mail-Anhängen wird vom Virenprogramm ebenfalls verhindert. Sollte es Schwachstellen oder Eindringlinge in das heimische WLAN-Netzwerk geben, so wird man umgehen und in Echtzeit gewarnt.

Fazit zu Antivirenprogrammen für Mac

Ein gewisser Schutz ist bei der Nutzung des Mac Betriebssystems mit Virenscanner ohnehin gegeben. Wer sich zusätzlich schützen möchte, sollte nicht sparen und gleich mehrere Gefahren des World Wide Web ausschalten. Das Premium Bundle X9 von Intego bietet hier den zweifelsfrei umfassendsten Schutz für einen fairen Preis von 34,99 Euro im Jahr. Für unsere Leser gibt es ein Spezial-Angebot für das Intego Mac Premium X9 Bundle mit einem Rabatt von 50% auf die Pakete für 1, 3 oder 5 Mac Geräte, bei einer Laufzeit von ein oder zwei Jahren. Das kleinere Internet Security Paket des Anbieters kostet nur 19,99 Euro. Und wenn ihr Intego X9 erworben habt, könnt ihr für nur 19.99 Euro eine VPN-Premium-Option zusätzlich bekommen.

