YouTube kündigt Picture-in-Picture-Mode für iOS an

Letztes Jahr wurde im Zuge von iOS 14 eine Funktion namens Picture-in-Picture-Mode vorgestellt, mit der man Videos auf dem iPhone oder iPad schauen und parallel das Gerät anderweitig nutzen kann. Dieses Feature wurde jedoch bislang nicht von der YouTube-App unterstützt. Nun soll sich dies allerdings ändern.

Seitdem das Feature existiert, haben Nutzerinnen und Nutzer sehnsüchtig darauf gewartet, dass es in die YouTube-App integriert wird. Da YouTube hiermit aber auf sich warten ließ, kursierten schließlich im Internet Anleitungen dazu, wie der Picture-in-Picture-Mode mithilfe von Shortcuts aktiviert werden kann.

In absehbarer Zeit werden solche Anleitungen jedoch nicht mehr benötigt. Denn YouTube hat gegenüber MacRumors bereits bestätigt, dass diese Funktion demnächst für alle iOS-Nutzerinnen und -Nutzer weltweit verfügbar sein wird. Allerdings beschränkt sich YouTube hierbei zunächst auf solche, die über YouTube Premium verfügen.

Eine Ausweitung der Funktion auf die kostenlose Version soll erst später erfolgen. Dabei plant YouTube wohl, das Feature zunächst nur für Personen in den USA freizugeben. Darüber hinaus soll es bei der kostenlosen Version nicht möglich sein, Musikinhalte im Picture-in-Picture-Mode abzuspielen.

Picture-in-Picture (PiP) allows users to watch YouTube videos in a small mini player while simultaneously browsing outside of the YouTube app on their mobile device. We’re starting to roll out PiP for YouTube Premium members on iOS and plan to launch PiP for all US iOS users as well.