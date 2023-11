Home Daybreak Apple X verliert 75 Millionen Dollar Werbeeinnahmen | Tabletnutzung im Unterricht: Forscherinnen und Forscher fordern Stopp | Telekom und Vodafone: Kostenloses Datenvolumen vor Weihnachten – Daybreak Apple

Guten Morgen! X hat nun die Werbeeinnahmen von 200 Großkunden verloren. Darüber hinaus fordern Forscherinnen und Forscher ein Ende der Nutzung von Tablets an Schulen, da sie negative Auswirkungen auf den Lernfortschritt der Kinder hätten. Unterdessen verschenken Vodafone und Telekom kostenloses Datenvolumen zu Weihnachten. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

X verliert 75 Millionen Dollar Werbeeinnahmen

Die Plattform, die ehemals Twitter hieß, muss einen zunehmenden Einbruch ihrer Werbeeinnahmen hinnehmen. Nachdem bereits zahlreiche große Unternehmen angekündigt hatten, ihre Werbeanzeigen entweder teilweise oder ganz auszusetzen, scheinen weitere gefolgt zu sein. Insgesamt soll es sich um 200 Werbepartner handeln, die abgesprungen sind. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Tabletnutzung im Unterricht: Forscherinnen und Forscher fordern Stopp

Tablets und Laptops sind heutzutage in immer mehr Klassenzimmern zu finden. Doch nun haben sich 40 Forscherinnen und Forscher gegen ihre Nutzung im Unterricht ausgesprochen. Grund sei, dass derartige Geräte nicht zu einer gesteigerten Intelligenz führten, sondern dazu, dass Schülerinnen und Schüler weniger lernten. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Telekom und Vodafone: Kostenloses Datenvolumen vor Weihnachten

In der Vorweihnachtszeit zeigen sich Mobilfunkanbieter auch in diesem Jahr wieder großzügig und verschenken Datenvolumen an Kundinnen und Kunden. Wie hoch dieses ausfällt und wie ihr es erhalten könnt, erfahrt ihr hier.

Zattoo baut Angebot an kostenlosen Kanälen aus

Mit Spiegel TV Konflikte und Curiosity Now sind nun zwei neue Sender auf der Online-TV-Plattform Zattoo verfügbar. Alles Weitere dazu findet ihr hier.

