Wozu dient ein Patent? | App Store-Öffnung in Japan | HomePod mit Bildschirm – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr hattet alle ein besinnliches Weihnachten ohne Stress und gemütliche Feiertage. Ich melde mich aus meinem vorweihnachtlichen Urlaub zurück und freue mich, euch auf den letzten Metern von 2023 wieder mit News zu Apple und Co. versorgen zu dürfen. Und da ist ein Thema aktuell besonders prominent.

Einige von euch sehen den Apple Watch-Bann in den USA als das, was er ist: Ein Unternehmen hat die legitimen Patente eines anderen Unternehmens verletzt und muss nun die Konsequenzen tragen – so weit, so klar. Ich bin sicher, wenn Firma Müller die Patente der Mayer AG verletzt hätte und daraufhin mit einem Verkaufsverbot belegt worden wäre, hätte niemand allzu große Schwierigkeiten damit, diese Entscheidung zu verstehen.

Wenn aber Apple dafür abgestraft wird, geistiges Eigentum eines anderen Unternehmens verletzt und dessen Geschäftsinteressen zu schädigen, scheinen plötzlich alle rationalen Reflexe einiger Menschen – mutmaßlich Apple-Kunden – auszusetzen. Daher an dieser Stelle einmal eine simple Tatsache:

– Wer etwas stiehlt, ist ein Dieb.

– Ein Dieb wird zur Rechenschaft gezogen.

So erklärt sich das Verkaufsverbot für die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 – ein Verbot, das zuletzt zeitweise aufgehoben wurde, hier die Infos.

Apple unter Druck

So ist es auch wenig überraschend, dass sich ein weiterer Kläger zum aktuellen Streit zu Wort meldet: Auch hier geht es um einen begründeten Streit um Patente, die die Nutzung einer relevanten Gesundheitsfunktion regeln, die Apple in seine Apple Watch eingebaut hat, die EKG-App, hier die Details.

Apple soll in Japan stärker reguliert werden

Es ist nicht förderlich für einen lebendigen Markt, wenn Unternehmen ihre Plattformen für Wettbewerber völlig verrammeln können, diese Erkenntnis kommt inzwischen auch den Behörden in Japan. Dort wird eine schärfere Regulierung von Apple und Google vorbereitet, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPhone 15 Plus besticht mit einer besonders langen Akkulaufzeit, das ist die Kernaussage einer neuen Werbung von Apple, hier dazu mehr.

Die Vision Pro wird an Apple ausgeliefert

Nicht mehr lange, dann erhält Apple erste Lieferungen der Vision Pro, diese soll dann in gut einem Monat in den Verkauf starten, hier die Infos.

Kommt der HomePod mit Display?

Spekuliert wurde schon lange über einen Smart Speaker von Apple mit einem Bildschirm, neue Hinweise auf ein solches Gerät sind jetzt aufgetaucht, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

