Wie TikTok: Instagram bringt künstliche Stimme und Spracheffekte für Videos

Instagram bringt neue Funktionen für seine Apps unter iOS und Android, um damit Konkurrent TikTok nicht das Feld zu überlassen. So können Nutzer nun – warum auch immer sie das tun sollten – eine Roboterstimme ihre Botschaften verlesen lassen.

Das Web ist voll von seltsamen wie kurzlebigen Trends. Einer davon ist es, in Videos seinen gesprochenen Text nicht selbst zu sprechen, sondern eine Sprachsoftware das übernehmen zu lassen. TikTok bietet dieses Feature bereits an und bekanntlich ringt Meta stets darum, neuere und vermeintlich – oder tatsächlich – frischere Netzwerke bei den verfügbaren Features aufzugreifen. Das hat man eindrucksvoll bei den heute allgegenwärtigen Stories gesehen und das ist auch jetzt nicht anders, da TikTok die Möglichkeit eingeführt hat, Text per Sprachausgabe lesen zu lassen.

Neue Features für Instagram-Nutzer unter iOS und Android verfügbar

Bei Meta hat man diese Funktion als etwas ausgemacht, das Instagram unbedingt haben sollte. Und wo man gerade schon dabei war, hat man den Nutzern auch gleich noch Spracheffekte wie Helium oder Gesangsstimme gegeben, den Videos steht somit eine regelrechte Explosion an Spaß bevor, droht Instagram in einem entsprechenden Info-Post auf Instagram.

Die neuen Features stehen im Editor für das Erstellen von Videos zur Verfügung und werden in die neuesten Versionen von Instagram für iOS und Android implementiert, man kann, muss aber nicht gespannt sein.

