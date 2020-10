Weiter kostenlos? Apple TV+-Gratis-Jahr soll bis Februar verlängert werden

Apple verlängert das kostenlose Probejahr von Apple TV+ noch bis in den nächsten Februar: Nutzer, die in den ersten Wochen ein Probe-Abo nach Kauf eines neuen Geräts aktiviert hatten, sollen die Verlängerung automatisch erhalten. Wer sich allerdings ab März für Apple TV+ entschieden hatte geht leer aus. Jedoch gewährt Apple wohl einen Rabatt von drei Monaten auf Jahresmitgliedschaften. Ob die Aktion weltweit oder nur in den USA gilt, muss sich noch zeigen.

Apple wird offenbar den Kunden der ersten Stunde von Apple TV+ einen weiteren Bonus einräumen, zumindest all jenen, die das kostenlose Probe-Jahr des Streaming-Abos aktiviert hatten. Hierfür qualifiziert waren alle Nutzer, die sich im letzten Herbst ein iPhone, ein iPad, einen Mac oder ein Apple TV gekauft hatten.

Neulich berichteten wir, dass diese kostenlosen Probe-Abos Ende des Monats auslaufen und haben ein kleines Stimmungsbild zum Abo eingeholt. Wie es nun aussieht, müssen sich einige Kunden noch nicht sofort entscheiden, weiter zu zahlen oder zu kündigen.

Apple TV+ soll bei all diesen Kunden mit kostenlosem Probe-Jahr bis Ende Februar 2021 verlängert werden. Diese Verlängerung soll automatisch erfolgen, ohne dass der Nutzer hier aktiv werden muss. Im Redaktions-Account können wir das noch nicht nachvollziehen. Unklar ist auch, ob alle Kunden weltweit gleich behandelt werden.

Apple will seine Abzahlen stützen

Wer sich ab März für ein Abo entschieden hat, wird hier nicht berücksichtigt, dafür erhalten Nutzer drei Monate Apple TV+ in Form von iTunes-Guthaben, wenn sie sich für eine Jahresmitgliedschaft von Apple TV+ entschieden haben. Auch hier bleibt abzuwarten, wie Apple Nutzer außerhalb der USA behandelt.

Die Motivation hinter diesem Schritt dürfte klar sein: Apple möchte um jeden Preis verhindern, dass die Abzahlen nach Oktober dramatisch einbrechen. Dies könnte darauf hindeuten, dass man in Cupertino wenig Zuversicht hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit von Apple TV+ verspürt.

