Home Featured Weihnachtseinkäufe bei Apple – klappt das noch? (Die Kolumne)

Weihnachtseinkäufe bei Apple – klappt das noch? (Die Kolumne)

In vier Wochen ist Weihnachten. Wen diese Nachricht wie Ihren Kolumnisten in blanke Panik versetzt und noch kurzfristig einen Lottogewinn / eine Erbschaft / einen Doppelwumms (Nicht-Zutreffendes bitte streichen) erhalten hat und sich und seinen Lieben eine nette Kleinigkeit mit Apfel-Logo schenken möchte, für den / die gibt es hier den ultimativen Einkaufstipp mit den Lieferzeiten im Apple-Store. Wer nicht den ganzen Artikel lesen möchte, hier der Spoiler: Heute bestellt, ist alles bis Weihnachten erhältlich. Apple hat scheinbar die Lager voll. (Ein Warnhinweis: Alle Lieferzeiten sind am 21.11. aufgerufen und können sich schnell ändern oder geändert haben!)

iPhone

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Sie schenken sich selbst ein iPhone 15 Pro. Kein Problem, kann in zwei Tagen bei Ihnen sein. Alle Farben, alle Speichervarianten, kein Problem. Oder doch das Max? Auch hier: In zwei Tagen können Sie mit dem Unboxing starten, alle Farben, alle Speichervarianten sofort lieferbar.

MacBooks

Ein Apfel bleibt selten alleine. Möchten Sie das MacBook Air 13-Zoll (M2 natürlich!) verschenken? Vielleicht an eines der zahlreichen Kinder? Die Basis-Varianten mit 8 GB Arbeitsspeicher sind auch sofort verfügbar, für die 16 und 24 GB müssen Sie eine Woche länger warten. Lieferdatum bis in die ersten Dezembertage. Das gleiche gilt für die Festplatten ab 1 TB. Also auch hier: Entwarnung für eine entspannte Bestellung. Wer es größer mag: Auch das 15-Zoll-Modell hat keine Lieferschwierigkeiten. Wie beim kleinen Modell gibt es den Standard sofort, mehr Arbeitsspeicher oder eine größere Festplatte eine Woche später.

Ein MacBook Pro für den Partner / die Partnerin? Hier das gleiche Bild wie beim MacBook Air. Keine Lieferschwierigkeiten, Speichererweiterungen kommen bis spätestens in der ersten Dezemberwoche. Mit einer Ausnahme: Wollen Sie sich das MAX-Modell gönnen, also den M3 Max, dann gibt es eine Paketbotin vor der Türe bis spätestens 08. Dezember.

Mac mini und iMac

Für die Küche brauchen Sie noch unbedingt einen Mac Mini mit M2: Alles lieferbar bis spätestens Anfang Dezember. Für das Wohnzimmer vielleicht eher den neuen, schönen iMac 24-Zoll?! Alles lieferbar, aber drei der sieben Farben brauchen in der Lackiererei offenbar etwas länger. Gelb, orange und violett sind erst in der zweiten Dezemberwoche da, die anderen kommen übermorgen, außer… Sie möchten mehr Speicher haben (RAM und SSD), dann müssen Sie zwei Wochen länger warten, so bis Mitte Dezember.

Mac Studio

Auf den Mac Studio für den Salon müssen Sie ein ganz klein wenig länger warten als auf andere Geräte, aber auch nur bis Anfang Dezember. Ebenso beim MacPro für das eigene Arbeitszimmer. Auch hier ist der Liefertermin bis spätestens zur zweiten Dezemberwoche.

Studio Display

So ein Mac braucht ordentliche Bildschirme: Das Studio-Display kommt mit dem Rest, und zwar sofort, auch mit der Nano-Textur und/oder mit dem höhenverstellbaren Fuß.

iPads

Natürlich kommen die Kinder nicht ohne ein iPad für die Schule aus. Das iPad Pro ist in allen Varianten, hell, dunkel, groß, klein, fett und mager, ebenfalls sofort lieferbar. Das gleiche Bild beim iPad Air und auch beim iPad 10. Generation für Kind Nummer 3 und 4: Alles sofort lieferbar, jede Farbe, jede Größe. Ein Leben ohne Zweit-iPad ist möglich, aber sinnlos. Das iPad mini, in den vier Farben Grau, Rosé, Violett und Polarstern, 64 GB oder 256 GB, mit Mobilfunk oder ohne… Sie ahnen es… alles lieferbar.

Apple Watch

Selbstverständlich möchte die Verwandtschaft auch mit den neuesten Modellen der Apple Watch Series 9 ausgestattet werden: Aluminium oder Edelstahl, Wifi oder Wifi+Cellular, groß und klein, alles sofort lieferbar. Das gleiche Bild bei der eigenen Bestellung für sich selbst. Auch die Watch Ultra 2 ist lieferbar bis übermorgen.

AirPods

Bleiben noch die Kleinigkeiten für die Großeltern: AirPods 3. Generation und AirPods Pro – alles ganz entspannt sofort erhältlich. Und für sich selbst: Die Airpods Max: Jetzt bestellen, in zwei Tagen auspacken.

Apple TV und HomePods

Zum Schluss noch das aktuelle Apple TV 4K und zwei HomePods und vier HomePods mini eingepackt: Alle Varianten, wie oben, sofort lieferbar.

Rückgabe

Übrigens: Wenn die Begeisterung unter dem Tannenbaum dann doch nicht so groß war. Apple bietet eine kostenlose verlängerte Rückgabe nach Weihnachten an, bis in die erste Januarwoche.

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im X-Sabbatjahr, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social, persönlich zu erreichen unter marco@apfelpage.de

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!