Vor Prime Day 2023: Amazon Music Unlimited bis zu 4 Monate gratis

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Juli 2023 um 16:40 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Bereits in der kommenden Woche findet der Prime Day 2023 statt: Am 11. und 12. gibt es eine schier unerschöpfliche Anzahl an Angeboten. Bereits jetzt bietet Amazon aber schon ein paar Deals an, vorrangig bei seinen eigenen Services. Und damit kommen wir zu Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited für bis zu 4 Monate gratis sichern

Wer aktuell mit Spotify nicht glücklich wird und auch Apple Music doof findet, der wird vielleicht bei Amazon Prime Music Unlimited fündig. Sozusagen als Vorgeschmack bietet der Versandhändler für Prime-Kunden, die den Service als Neukunde abonnieren, gerade für vier Monate kostenfrei an:

Die Definition des Neukunden ist dabei gewohnt schwammig definiert. Der Autor dieser Zeilen konnte das Angebot trotz bereits diverser Probemitgliedschaften in Anspruch nehmen. Wir empfehlen deshalb, es einfach auszuprobieren.

