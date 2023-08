Home Featured Vision Pro so alt wie Original-iPhone? Patent aus alten Zeiten aufgetaucht

Vision Pro so alt wie Original-iPhone? Patent aus alten Zeiten aufgetaucht

Dass Apple an einer VR-Brille arbeitet, ist lange bekannt. Auch dass Apples Patente oft erst mit sehr, sehr langer Verzögerung zum Tragen kommen, ist kein Geheimnis. Eine immer wieder gesponnene Geschichte, wonach die Vision Pro bereits so lange in Entwicklung sein soll, wie es das iPhone gibt, erhält nun neue Nahrung, man sollte sich davon aber nicht zu falschen Schlussfolgerungen führen lassen.

Apples VR-Brille beschäftigte die Gerüchteküche seit Jahren, die Zahl der entsprechenden Leaks und spekulativen Einlassungen auch bei uns über die Jahre ist kaum schätzbar, am Ende stand jedoch tatsächlich ein Produkt, das in vielen Aspekten ziemlich genau dem entsprach, was über Jahre herbei theoretisiert worden war – in einigem geht die Vision Pro sogar darüber hinaus, andere Aspekte wurden nicht berücksichtigt – noch nicht.

Klar ist, Apples Pläne sind langfristig, aber sind sie tatsächlich auch so langfristig, wie ein neues Patent scheinbar andeutet?

Apple-Brille womöglich seit Jahrzehnten in Planung

Ein Patent, das nun aufgetaucht ist, beschreibt ein Gadget, das verblüffend viele Eigenschaften der heutigen Vision Pro aufweist. Es wird ein Gerät skizziert, mit dem etwa Sportveranstaltungen oder auch Filme so verfolgt werden können sollen, als säße man im Kino. Von einer 3D-Umgebung wird darin gesprochen.

Auch eine Augen- oder Gestensteuerung wird bereits in diesem Patent beschrieben, ebenso wie eine Art 3D Audio, wie Apple es heute in seinen Produkten verwendet.

Bemerkenswert hier: Dieses Patent stammt aus dem Jahr 2007, aus einer Zeit, in der ein solches Produkt definitiv noch nicht innerhalb einer realistischen technischen Erreichbarkeit war.

Nun ist dies aber keinesfalls als definitiver Beweis dafür zu sehen, dass bereits zu Zeiten der iPhone-Einführung der Grundstein der späteren Vision Pro-Entwicklung gelegt wurde. Tatsächlich beantragen Unternehmen wie Apple stets und ständig massenweise Patente, teils auch auf völlig absurd anmutende Ideen, oft mit dem Gedanken, einer möglichen Nutzung später ihre Aufmerksamkeit widmen zu wollen, teils auch schlicht aus der Motivation heraus, Wettbewerbern die Nutzung einer Idee zu versagen. Klar ist aber wohl, die Entwicklung der Vision Pro reicht definitiv einige Jahre zurück.

