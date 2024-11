Home Sonstiges US-Wahl: Tim Cook gratuliert Donald Trump

US-Wahl: Tim Cook gratuliert Donald Trump

Die US-Präsidentschaftswahl ist vorbei, Donald Trump wird der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Am gestrigen Abend gratulierte Tim Cook dem ehemaligen und zukünftigen Präsidenten via X. Der Apple CEO freue sich auf eine gute Zusammenarbeit.

In seinem Glückwunsch-Tweet zum Wahlsieg Trumps via X (ehemals Twitter) gibt Cook an, sich auf eine Zusammenarbeit zu freuen, um „Einfallsreichtum, Innovation und Kreativität“ zum Wohle der USA voranzutreiben.

Legt sich Trump mit EU an?

Bereits vor der Wahl hat Tim Cook angeblich ein Telefonat mit dem jetzt gewählten Trump geführt. Wie Apfelpage berichtete, ging es vermeintlich um Apples Situation in Europa. Donald Trump erzählte in einem Podcast von dem Gespräch und plauderte aus, dass sich Tim Cook über Apples Steuernachzahlungen in Irland beklagte. Ein offizielles Statement Apples fehlt bis heute, weshalb das Telefonat nicht verifiziert werden kann.

Trump habe Cook nach eigener Aussage zugesichert, nach der Amtsübernahme für amerikanische Unternehmen einzustehen und diese vor „Ausnutzung durch die EU“ zu schützen. Mit welchen Mitteln das gelingen will und wie sich das auf Leistung und Preise von Apple-Geräten in der EU auswirkt, bleibt abzuwarten. Bereits jetzt stehen EU-Länder bei der Einführung neuer Funktionen hinten an.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.