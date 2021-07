Twitter Spaces: Update mit neuem Design und Teilen-Funktion

Heute hat Twitter bekanntgegeben, dass es demnächst ein Update für seine Audioplattform Spaces veröffentliche. Darin enthalten sei ein neues Layout, das das Verwalten von Mitgliedern einer Konversation vereinfache, sowie neue Optionen zum Teilen und Entdecken dieser.

Wie Engadget berichtet, werde es durch das Update möglich, den Link zu einer Konversation, die gerade im Gange ist, ganz einfach per Tweet zu teilen. Dies war zwar bereits vorher möglich, allerdings nur auf Umwegen.

Darüber hinaus kündigte Twitter an, dass nun klar angezeigt werde, wer aktuell spreche und wer zunächst nur eine Anfrage gestellt habe, um auch zu Wort zu kommen. Damit sei es hier leichter als bisher, den Überblick zu behalten.

Zudem habe man die Position der Kontrollfunktionen verändert: Diese seien nun am oberen Bildschirmrand platziert worden, sodass diese jederzeit zugänglich seien.

on iOS updated the guest management

– put the control bar for participants on top of the guest management page so it is always accessible

– added section state for Host to better see what type of participants they have in their space (including pending speaker requests) pic.twitter.com/Ig2F6GIuVE

— Spaces (@TwitterSpaces) July 29, 2021