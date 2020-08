tink-Deal: Bosch Smart Home Sets bis zu 60 % reduziert

Die beliebten Bosch Smart Home Produkte könnt ihr euch derzeit bei tink in tollen reduzierten Bundles sichern. Zudem gibt tink zusätzlich mit dem Code: Bosch20 noch einen Rabatt von 20 € obendrauf. Die Angebote sind begrenzt, wer also sein Smart Home aufrüsten möchte sollte sich schnell entscheiden. Wir haben euch die großen Sets aufgelistet, schaut euch aber ruhig auch die anderen Pakete an.

Die unterschiedlichen Sicherheitssets beinhalten alle einen gratis Twinguard & Twist:

Hauspaket Einbruchschutz -40 %

Das umfangreiche Set besteht aus:

1 Bewegungsmelder

2 Rauchmeldern

5 Tür-/Fensterkontakt

1 Smart Home Controller

1 Home Eyes Außenkamera

1 Twist Fernbedienung

1 Twinguard Rauchwarnmelder

Premium Set Sicherheit Haus -41 %

Das umfangreiche Set besteht aus:

1 Bewegungsmelder

2 Rauchmeldern

3 Tür-/Fensterkontakt

1 Smart Home Controller

1 Home Eyes Außenkamera

1 Twist Fernbedienung

1 Twinguard Rauchwarnmelder

Premium Set Sicherheit Wohnung -41 %

Das umfangreiche Set besteht aus:

2 Bewegungsmelder

3 Rauchmeldern

3 Tür-/Fensterkontakt

1 Smart Home Controller

1 360° Innenkamera

1 Twist Fernbedienung

1 Twinguard Rauchwarnmelder

Starter Set Fußbodenheizung -60 %

+ gratis Google Nest Mini + gratis Twinguard & Twist

Das umfangreiche Set besteht aus:

1 Raumthermostat Fußbodenheizung

1 Smart Home Controller

1 Twist Fernbedienung

1 Google Nest Mini

1 Twinguard Rauchwarnmelder

Starter Set Heizung -56 %

+ gratis Google Nest Mini + gratis Twinguard & Twist

3 Heizkörperthermostate

1 Smart Home Controller

1 Twist Fernbedienung

1 Google Nest Mini

1 Twinguard Rauchwarnmelder

*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

