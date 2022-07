Home Deals Tech-Deals: Apple Watch Series 7 mit GPS in 45mm gerade im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. Juli 2022 um 16:11 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

In rund zweieinhalb Monaten wird der iPhone-Konzern die neue Apple Watch vorstellen, doch nicht immer muss es das allerneuste Modell sein. Vor allem mit Blick auf den Chip, der in der Series 8 identisch zu dem in der aktuellen Apple Watch Series 7 sein soll. Und genau bei diesem Modell kann man heute ein paar Taler sparen.

Apple Watch Series 7 in 45 mm mit GPS im Angebot

Die Apple Watch Series 7 besticht vor allem durch das größere Display. Dieses verfügt nun über 45 Millimeter in der Diagonale und ermöglicht es erstmals, dass eine vollständige QWERTZ-Tastatur eingeblendet werden kann. Apple hat außerdem Hand am Glas angelegt, das soll nun deutlich bruchsicherer sein. Bei Amazon ist die Variante mit GPS und Wi-Fi gerade 9% günstiger erhältlich, allerdings nur in der Farbvariante Mitternacht und schwarzem Sportarmband:

