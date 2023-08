Home Deals Tech-Deal: Dolby-Atmos-Soundbar mit Sub + Rears für unter 1000 Euro

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. August 2023 um 18:10 Uhr // Deals // // 2 Kommentare

Das Wetter bessert sich aktuell wieder etwas, doch wir schreiten mit großen Schritten Richtung Herbst: Die Tage werden kürzer, das Heimkino wird wieder häufiger genutzt und dann steht vielleicht auch das eine oder andere Investment an. Wer hier auch in Sachen Ton aktiv werden will, sollten sich dieses Angebot genau ansehen.

Samsung HW-Q990C Soundbar für unter 1000 Euro

Wer aus Platzgründen auf eine Soundbar setzt und hier ein Modell mit Dolby Atmos haben möchte, der sollte einen Blick zur HW-Q990C werfen. Das Modell gehört zu den besten Soundbars mit Dolby Atmos und kommt im Gegensatz zu Bose oder Sonos komplett ausgestattet an – die Rear-Speaker, der Subwoofer und eine Wandhalterung sind im Preis inklusive. Hier liegen 11.1.4-Kanäle an, Musik kann via AirPlay 2, Blöuetooth oder Spotify Connect und Tidal Connect wiedergeben werden. Space Fit Sound+ überwacht die Audioausgabe fortlaufend und optimiert im Bedarf den Klang. Spielereien wie ein Nachtmodus, ein Dialogmodus oder ein spezieller Gaming-Modus sind ebenfalls an Bord. Die UVP liegt bei 1499 Euro, der Straßenpreis hat sich bei rund 1199 Euro eingependelt. Aktuell bietet Amazon die HW-Q99C jedoch zum Preis von 919, Euro an – ein wirklich attraktiver Preis:

Die Soundbar hat zudem einen SmartThings-Hub integriert, kann also auch ins Smart Home eingebunden werden. Hierfür ist jedoch die SmartThings-App notwendig, über die werden dann auch Firmwareupdates geladen und darüber lassen sich Einstellungen an der Soundbar vornehmen.

