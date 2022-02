Home Deals Tagesangebote: Fernseher von Sony im Angebot

Die Zeit nach dem Jahreswechsel und der CES ist immer eine gute Zeit, um sich nach einem neuen Fernseher umzuschauen. Sowohl aktuelle Modelle als auch Vorjahresmodelle sind gerade jetzt mit satten Rabatten versehen, aktuell könnt ihr TV-Modelle von Sony bei Amazon deutlich günstiger erwerben.

Reduzierte Fernseher von Sony

Fernseher von Sony lassen seit Jahren in punkto Bildqualität nur wenig Wünsche offen und sind deshalb sehr beliebt. Anschlüsse und sonstige Ausstattungen sind ebenfalls immer auf der Höhe der Zeit. Last but not least punktet Sony mit einer soliden Verarbeitungsqualität. Wer also einen neuen TV sucht, sollte sich diese Angebote anschauen:

Fire TV im Angebot

Dank Android TV sind die Fernseher von Sony nicht nur smart, sondern können auch mit allen möglichen Apps nachgerüstet werden. Wer dennoch auf einen externen Zuspieler setzen möchte, findet aktuell zwei Angebote von Amazons Fire TV-Geräten:

Soundbars im Angebot

Mit einem neuen Fernseher hat man natürlich ein gutes Bild, da sollte auch der Sound dazu passen. Technisch bedingt durch das flache gehäuse kommt da oftmals nicht ganz so viel raus. Deshalb hier noch ein paar Soundbars im Angebot:

Bose Smart Soundbar 900 – Dolby Atmos mit Alexa-Sprachsteuerung, in Schwarz

Hersteller: BOSE

Preis bei amazon* : Hersteller: BOSEPreis bei amazon* : 889,99 EUR



Nubert nuBoxx AS-425 max | Schwarze Soundbar mit Grauer Front | Soundplate für Streaming | TV-Lautsprecher mit Bluetooth aptX HD | Soundbase mit 220 W | Stereobase mit Sprachoptimierung | Sounddeck

Hersteller: Nubert

Preis bei amazon* : Hersteller: NubertPreis bei amazon* : 668,00 EUR



