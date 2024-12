Home Deals Tag 22 im 2024er-Countdown: Heute „Twister“ (2024) für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Dezember 2024 um 17:22 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der vierte Advent ist da und die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Geschenke werden verpackt, Weihnachtsmenüs umgeplant und dann ist da noch die Sitzordnung – kurz gesagt, eine Katastrophe. Katastrophe ist auch ein gutes Stichwort, denn die heutige Filmauswahl befasst sich mit Naturkatastrophen.

Tag 22 im 2024er-Countdown

Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) ist eine ehemalige Sturmjägerin, die während ihrer Zeit auf dem College eine verheerende Begegnung mit einem monströsen Tornado hatte und deshalb nun in New York City nur noch auf Bildschirmen Sturmabläufe studiert. Ihr Freund Javi (Anthony Ramos) lockt sie trotzdem zurück ins Feld, um ein bahnbrechendes neues Ortungssystem für die tödlichen Stürme zu testen. Dort kreuzen sich ihre Wege mit Tyler Owens (Glen Powell), dem charmanten und rücksichtslosen Social-Media-Superstar, der davon lebt, seine Abenteuer bei der Sturmjagd mit seiner ausgelassenen Crew zu posten – je gefährlicher, desto besser. Als sich die Sturmsaison zuspitzt, werden noch nie da gewesene, furchterregende Phänomene entfesselt. Kate, Tyler und andere konkurrierende Teams finden sich mitten in den Pfaden mehrerer Sturmsysteme wieder, die über Zentral-Oklahoma zusammenlaufen und kämpfen um ihr Leben.

„TWISTERS – Trailer #2 Deutsch German (2024)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl? Oder bevorzugt Ihr das Original?

