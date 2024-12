Home Deals Tag 17 im 2024er-Countdown: Heute „To Catch a Killer“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Dezember 2024 um 15:25 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der 2024er-Countdown bei iTunes geht in die dritte Woche und Apple hat sich heuer für einige Thriller entschieden, so auch am heutigen Tag. In den Hauptrollen sind Shailene Woodley und Ben Mendelsohn zu sehen.

Eleanor Falco (Shailene Woodley), eine Streifenpolizistin, wird in der Silvesternacht zur Untersuchung einer Reihe von Schießereien in Baltimore gerufen. Ein Scharfschütze hat dort von einem Hochhausbalkon 29 Menschen getötet. Eleanor ist eine der ersten Polizistinnen am Tatort und wird schnell vom Chefermittler des FBI, Lammark (Ben Mendelsohn), rekrutiert, um ein Profil des frei herumlaufenden Serienmörders zu erstellen. Trotz ihrer psychischen Vorbelastung scheint sie die Einzige zu sein, die sich in den unbekannten Killer hineinversetzen kann. Schnell wird sie in die Sondereinheit aufgenommen, obwohl sie kaum Erfahrung hat. Durch den enormen Zeitdruck kommt es zu Streitigkeiten im Team und der Täter kann erneut zuschlagen. Er erschießt mehrere Personen in einem Einkaufszentrum. Der Druck im Fahndungsteam steigt und Eleonore muss sich ihrer dunklen Vergangenheit stellen, um den Mörder zu fassen.

„CATCH THE KILLER Trailer German Deutsch (2023)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

