Tag 15 im 2024er-Countdown: Heute „Die drei Musketiere – Milady“ für 4,99 Euro kaufen

Wir haben im aktuellen 2024er-Countdown Halbzeit erreicht und bisher war die Auswahl überraschend solide. Für den heutigen Tag hat sich Apple einen Ausflug in das Frankreich im 17. Jahrhundert entschieden.

Das französische Königreich ist in zwei Lager gespalten, als sich zwischen den katholischen Royalisten und den protestantischen Republikanern ein Bürgerkrieg abzeichnet. Die royalen Musketiere Athos (Vincent Cassel), Aramis (Romain Duris) und Porthos (Pio Marmaï) müssen mitsamt ihres neuen Rekruten D’Artagnan (François Civil) inmitten dieses Tumults besonders auf der Hut sein und jederzeit mit einem Anschlag auf Ludwig XIII. (Louis Garrel) rechnen. Zudem werden vom machthungrigen Kardinal Richelieu (Eric Ruf) und seiner Spionin Milady de Winter (Eva Green) jede Menge Intrigen am Hofe des Monarchen gesponnen. So arbeitet das Duo an einem Komplott, das das alles andere als kampfbereite Land in einen Krieg mit England stürzen soll …