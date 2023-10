Home Apple Watch Studie: Apple Watch soll Herzrhythmusstörungen bei Kindern erfassen

Studie: Apple Watch soll Herzrhythmusstörungen bei Kindern erfassen

Die Apple Watch ist ein beliebtes Gadget, wenn es um unsere Gesundheit geht. Sie überwacht kontinuierlich die Herzfrequenz, kann ein EKG erstellen und den Blutsauerstoffgehalt messen. Apple ist bemüht, die Gesundheitsfunktionen weiter auszubauen.

Die Standford University arbeitet nun an einer Studie, die die Möglichkeiten der Apple Watch untersucht, unregelmäßigen Herzschlag und Fälle von Herzrhythmusstörungen bei Kindern zu erkennen. Unter dem Titel „Leveraging Wearable Technologies für Arrhytmia Detection in Children – the PAW (Pediatric Apple Watch) Study“ forscht die Stanford University in zwei verschiedenen Bereichen.

EKG-Funktion und Herzrhythmus-Überwachung soll auf Kinder ausgeweitet werden

Wie MyAppleHealth berichtet, ist das Kernanliegen der Studie, herauszufinden, ob die EKG-Funktion und der Herzfrequenzsensor auch zur Überprüfung von Kindern eingesetzt werden könne. Was viele nicht wissen: Bisher sind die Sensoren der Apple Watch zur Erkennung einer Herzrhythmusstörung nur für Menschen ab 22 Jahren zugelassen. Das bedeutet, dass die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen ungenau ist.

Bisher gibt es wenige Forschungen für diese Altersgruppe. Im Rahmen der klinischen Studie der Stanford University sollen nun 100 Kindern im Alter zwischen 6 und 21 Jahren analysiert werden. Nach der sechsmonatigen Studie werden die Ergebnisse ausgewertet und die klinische Genauigkeit der Apple Watch bewertet. Im November beginnen erste Tests, im Dezember 2024 soll die Studie angeschlossen werden.

