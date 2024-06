Starlink Mini: SpaceX bringt tragbare Antenne in iPad-Größe

Das iPad Pro mit einer Bildschirmdiagonale von 13 Zoll misst etwa so viel wie ein DIN A4-Blatt. Etwa die gleiche Größe soll die tragbare Antenne Starlink Mini von SpaceX haben. Die kompakte Version der bereits vorgestellten Starlink-Empfangsanlage soll noch in diesem Jahr kommen.

Das Gerät ist in der Lage, Satelliten-Internet von SpaceX zu empfangen. Trotz der deutlich kleineren Bauart und mit einem Gewicht von nur 1,1 Kilogramm sollen Übertragungsraten von um die 100 Mbit/s möglich sein. Besonders Reisende profitieren von dem kompakten Bauteil.

Die Abmessungen sind mit 299x259x39 Millimeter wirklich sehr kompakt und passen in jeden Rucksack. Die gesamten technischen Daten hat Starlink auf seiner Website zur Verfügung gestellt. Während die Standard-Antennen mit WLAN 6 ausgerüstet sind, schafft Starlink Mini nur WLAN 5 (802.11ac). Trotzdem sollen die bereits angesprochenen 100 Mbit/s im Download sowie mehr als 11 Mbit/s Upload möglich sein:

Elon Musk, CEO der beiden Unternehmen Starlink und SpaceX, hebt auf X, ehemals Twitter, die geringe Latenz von 23ms hervor.

About half the price of the standard dish to buy and monthly subscription, but you can still watch multiple 4k video streams simultaneously!

23ms latency. pic.twitter.com/07bW5WgKKi

— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024