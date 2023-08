Home Gerüchte Sonos Move 2: großer Leak verrät alle wichtigen Neuerungen

Sonos Move 2: großer Leak verrät alle wichtigen Neuerungen

Sonos hat in den vergangenen knapp zwei Jahren sein Portfolio an Lautsprechern bis auf zwei Ausnahmen komplett modernisiert, lediglich der Sonos Roam und der Sonos Move haben kein Upgrade spendiert bekommen. Den Roam führte Sonos allerdings auch erst 2021 ein, den Move gibt es jedoch bereits seit 2019 – und das absolut unverändert. Doch das Upgrade dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen, dafür ist der Leak zu präzise.

Sonos Move 2 mit sensationeller Akkulaufzeit

Der Sonos Move war der erste tragbare Lautsprecher, mit einem Gewicht von über 3 Kilogramm jedoch eher für die Terrasse, den Garten oder den Balkon gedacht. Der Move 2 soll daran nichts ändern, das grundlegende Design wird beibehalten. Lediglich im Detail sollen Designelemente des neuen Era 300 und Era 100 übernommen werden. Konkret geht es dabei um die Touchleiste auf der Oberfläche. Auch der USB-C-Line-In-Anschluss soll übernommen werden, wie The Verge berichtet. Der Clou soll jedoch die Akkulaufzeit sein: Beträgt diese im aktuellen Modell zehn Stunden, soll der Move 2 gleich satte 24 Stunden laufen können. Sonos soll das durch einen verbesserten Akku sowie dem Einsatz von Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6 erreichen. Damit würde Sonos den Konkurrenten JBL mit seiner Boombox direkt angreifen.

Neue Farbe und höherer Preis

Den aktuellen Move gibt es in Schwarz und in Weiß, für den Move 2 soll Sonos mit einem sehr hellen Oliv eine dritte Farbe einplanen. Die höhere Akkulaufzeit soll aber auch mit einem höheren Preis einhergehen, statt 399 US-Dollar sollen in den USA 449 US-Dollar fällig werden – was hierzulande 499 Euro bedeuten könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!