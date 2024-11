Home Mac Sidecar: macOS 15.2 erkennt iPad endlich im Hochformat

Wer mehrere Apple-Geräte besitzt und deren Zusammenspiel schätzt, könnte sich über diese Nachricht freuen. In Sidecar erkennt macOS unter 15.2 iPads in der Nähe auch im Hochkant-Format. Bisher waren die nahtlose Übertragung und Steuerung eines iPads via Mac nur im Querformat möglich.

Sidecar nennt Apple die Möglichkeit, ein iPad als zweiten Mac-Bildschirm zu nutzen. Sobald beide Geräte im gleichen Apple Account angemeldet sind, erkennt der Mac, wenn ihr ein iPad neben ihm platziert. Anschließend lässt sich der Cursor via Trackpad oder Mouse auch auf dem iPad nutzen. Zudem könnt ihr Mac-Fenster auf dem iPad platzieren und habt dadurch mehr Platz.

Sidecar unter macOS 15.2: Format-Beschränkung fällt weg

Bisher ging das nur im Querformat. Die Einschränkung, die bei großen iPads durchaus Sinne ergibt, fällt nun aber weg. Ab macOS 15.2 könnt ihr Sidecar auch mit iPads im Hochformat verwenden. Die Übertragung funktioniert dabei per WLAN oder Kabel. Bei einem physischem Zusammenschluss via USB-C-Kabel wird das iPad über den Mac praktischerweise geladen.

Sidcar muss in den Geräte-Einstellungen aktiviert werden. Anschließend lassen sich ganze Fenster auf das iPad bewegen. Das Tablet verhält sich bei aktiviertem Sidecar wie ein externer Monitor. Weitere Informationen zu Sidecar findet ihr hier.

