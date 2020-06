Shot on iPhone 11 Video Burning Fields mit Feuer im Fokus

Im Shot on iPhone Video Burning Fields steht das Feuer im Mittelpunkt und gewährt uns einen faszinierenden Einblick in dieses Element. Das Video macht auch auf ein Problem indischer Landwirte bezüglich dem verbotenen Verbrennen von Stoppelfeldern aufmerksam.

Video mit Botschaft

Das Video “Burning Fields” wurde mit einem Apple iPhone 11 von dem YouTuber Pritesh Patel aufgenommen. Er möchte damit auf das Verbot aufmerksam machen, laut dem das Verbrennen von Ernterückständen ein Verbrechen nach dem Gesetz zur Kontrolle von Luft und Umweltverschmutzung aus dem Jahr 1981 ist.

Wir sehen indische Farmer aus einem Dorf, die Weizenanbau betreiben und die Stoppelfelder anzünden, was jedoch vielfältige negative Folgen hat und hierzu zählt die Luftverschmutzung mit einer Zunahme von CO2 vor Ort.

Das höchste Gericht in Indien ordnete an, diese Praxis sofort einzustellen, doch die Landwirte sehen keine andere Möglichkeit als durch Verbrennen ihrer Ernterückstände die Felder für die Weizenaussaat vorzubereiten.

Feuer in der Nacht

In dem eine Minute langen Video sehen wir wie die Landwirte die Stoppeln anzünden, worauf die Flammern lodern, was in Zeitlupe gezeigt wird und fasziniert aussieht. Das Feuer brennt in der Nacht und schaut einzigartig aus. Am Ende des Clips stehen die drei Farmer am Rande ihres Feldes und betrachten nachdenklich ihr Werk.

Die Umweltverschmutzung durch Abbrennen von Feldern ist ein gravierendes Problem in ländlichen Regionen Indiens.

