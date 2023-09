Sennheiser stellt die AMBEO Soundbar Mini vor

Ein 250 Watt starke Class-D- Verstärker treibt vier High-End-Breitbandtreiber und zwei Vier-Zoll-Subwoofer an. An Bord ist zudem der AMBEO-Mode, der jedes Eingangssignal decodiert und neu zusammenrechnet. An Anschlüssen stehen ein HDMI 2.1-Port, WLAN, AirPlay 2 und Bluetooth zur Verfügung.

Darüber hinaus unterstützt die Mini die gängigen Dolby Atmos®-, DTS:XTM -, MPEG-H- Audio-Codecs sowie 360 Reality Audio6-Formate für den Genuss von nativen räumlichen Audioinhalten. Bei Bedarf kann die AMBEO Mini mit vier AMBEO Subs drahtlos gekoppelt werden. Mithilfe der App und dem AMBEO|OS-Betriebssystem lassen sich Presets auswählen, eine Kalibrierung vornehmen oder Firmwareupdates einspielen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue AMBEO Soundbar Mini ist ab sofort bei ausgewähllen Fachhändlern oder direkt auf der Seite des Herstellers verfügbar. Günstig ist auch die AMBEO Soundbar Mini nicht, 799 Euro werden fällig.