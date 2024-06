Home Apple Selbst auf Fehlersuche gehen: Apple bringt Diagnose-Tool für iPhone und Mac nach Europa

Apple bringt sein Diagnoesetool für iPhones und Macs nun auch nach Europa. Damit können Nutzer ihr Gerät auf seine Funktionsfähigkeit untersuchen und eventuelle Schäden feststellen, bevor eine Reparatur durch einen Servicepartner beauftragt wird.

Apple hat sein Diagnosewerkzeug für iPhones und Macs nun auch außerhalb der USA verfügbar gemacht. Das Tool trägt den Namen „Apple Diagnostics for Service Repair“ und ist jetzt in 32 weiteren Ländern gestartet, darunter auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Es kann am iPhone, Mac und Studio Display genutzt werden. Es wird per Tastenkombination während des Bootvorgangs aufgerufen.

Eigene Hardware selbst auf Fehler untersuchen

Das Tool zeigt etwa einige Testbilder und spielt Ton auf den Lautsprechern ab, anhand dieser Ausgaben kann das Gerät auf die korrekte Funktion hin überprüft werden.

Auch zeigt das Tool an, ob die internen Sensoren Fehler oder irreguläre Werte melden. Dies alles kann über den Browser eingesehen werden, der auf einem anderen Gerät geöffnet wird. Mit dem Werkzeug können Nutzer den Zustand ihres Geräts einschätzen, bevor sie sich an einen Apple Retail Store oder den nächsten Apple Autorisierten Service Partner wenden.

Apple in der Langlebigkeitsfalle

Apple erklärte erst zuletzt in einem entsprechenden Paper sein Anliegen, die eigenen Geräte nachhaltiger zu machen. Hunderte Millionen Geräte sollen so etwa in Zukunft länger als fünf Jahre genutzt werden. Das kollidiert natürlich deutlich mit dem eigenen Anspruch, immer mehr Geräte abzusetzen, um die Erlöse weiterhin hoch zu halten, zumal jeder Markt irgendwann gesättigt ist.

Auch wenn Apple viel dafür tut, neue Märkte mit einer bislang noch geringen iPhone-Durchdringung zu erschließen, Nachhaltigkeit und Wachstum kommen sich gegenseitig in die Quere, diesen Widerspruch kann keine noch so überzeugend ausgestaltete Präsentation auflösen.

