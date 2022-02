Home Betriebssystem Safari Technology Preview 140 für interessierte Nutzer ist verfügbar

Der experimentelle Browser Safari Technology Preview liegt seit kurzem in einer aktualisierten Version vor. Die Fassung 140 bietet weitere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen. Mit der Safari Technology Preview können interessierte Nutzer einen Blick in die nähere Zukunft von Safari werfen, die aktuelle Preview basiert auf Safari 15.

Wir wollen die Gelegenheit nutzen, euch noch auf die vor kurzem erneut aktualisierte Safari Technology Preview aufmerksam zu machen. Dabei handelt es sich um einen experimentellen Ableger von Safari, der als dauerhafte offene Beta angelegt ist.

Zuletzt wurde von Apple die Version 140 der Safari Technology Preview für die interessierten Nutzer zur Verfügung gestellt. Safari Technology Preview 140 bringt die Verbesserung der Performance und Behebung von Fehlern in den Bereichen Web Inspector, CSS, Web API, Web Animations, Javascript, WebAssembly, Dialog Element, HTML, Media, WebAuthn, Accessibility, Privacy, SVG, Scrolling, Web Extensions und weitere.

Kostenloser Blick auf kommende Änderungen bei Safari

Safari Technology Preview ersetzt die reguläre Version von Safari auf dem eigenen Mac nicht, sondern wird zusätzlich zu dieser installiert. Die Installation kann nach einem macOS-Update verloren gehen. Die jeweils aktuelle Safari Technology Preview kann hier bei Apple bezogen werden. Die Installation ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Nutzer, die die Safari Technology Preview bereits installiert haben, erhalten Updates auf eine neue Fassung wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update, wo das Update dann angestoßen werden kann.

