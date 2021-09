Home Betriebssystem Release Candidate von iOS 15 / iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 für Entwickler ist da

Release Candidate von iOS 15 / iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben die RC-Versionen von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Diese könnte mit der finalen Version für alle Nutzer identisch sein, muss aber nicht. Wie laufen die neuen Versionen auf euren Geräten?

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 RC für die registrierten Entwickler vorgelegt. Der Release Candidate ist das, was früher die Golden Master-Version war, mit einem Unterschied: Ein RC kann theoretisch mit dem finalen Update identisch sein, das alle Nutzer beim Release der neuen Version erhalten.

Dies muss aber nicht der Fall sein, wenn etwa noch größere Unregelmäßigkeiten zurückgemeldet werden, können auch neue RC-Versionen erscheinen, das wäre im Fall eines so großen Updates wie iOS 15 auch nicht so unwahrscheinlich.

Auch RC von watchOS 8 und tvOS 15 sind da

Neben dem Release Candidate von iOS 15 und iPadOS 15 wurde auch der RC von watchOS 8 für alle Entwickler bereitgestellt.

tvOS 15 liegt auch in der RC-Version vor. Die finalen Updates aller Systeme erhalten alle Nutzer am 20. September, wie wir gerade eben berichtet hatten.

Lasst uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen, wie diese vielleicht letzte Entwicklerversionen von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 auf euren Geräten laufen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!