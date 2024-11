Home Sonstiges Programmhinweis: FC Liverpool vs. Bayer 04 Leverkusen bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 5. November 2024 um 20:04 Uhr // Sonstiges // // 2 Kommentare

Auch im November gibt es bei Prime Video wieder Fussball in der Königsklasse, heute steht der vierte Spieltag der neuen Ligaphase an. Der amtierende Deutsche Meister muss zur Anfield Road reisen.

Besonderes Duell

Von der Leistung könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein. Der FC Liverpool ist unter dem neuen Trainer Arne Slot gut in die Saison gestartet und befindet sich in der Spitzengruppe der Premier League wieder. Gänzlich anders sieht es hingegen bei Bayer 04 Leverkusen aus, die straucheln in dieser Saison ganz gewaltig. Dennoch ist es ein besonderes Duell, der Grund dafür ist der Trainer Xabi Alonso. Er war Teil der Liverpooler Mannschaft, die das legendärste Comeback in einem europäischen Finale hinlegte und zudem lange in Liverpool spielte. Er kehrt also an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

