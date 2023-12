Home Sonstiges Programmhinweis: Die Bayern auswärts im Old Trafford bei Prime Video

Programmhinweis: Die Bayern auswärts im Old Trafford bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Dezember 2023 um 18:10 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Am kommenden Freitag läuft endlich die zweite Staffel von Reicher auf Prime Video an und wer sich bis dahin die Zeit vertreiben möchte, ist heute bei dem Streamingdienst genau an der richtigen Adresse – der finale Spieltag der Gruppenphase der Champions League steht an.

Die Bayern auswärts im Theater der Träume

Beide Teams kommen aus ihrer jeweiligen Liga aus einer durchaus heftigen Niederlage, wobei das 1:5 aus Sicht der Bayern in Frankfurt hier negativ heraussticht – weil die gesamte Abwehr indisponiert war. Das darf sich der deutsche Rekordmeister gegen den Angriff von manU nicht erlauben, denn die Engländer kämpfen heute darum, überhaupt noch in Europa überwintern zu können. Für das Achtelfinale wird es fast unmöglich, aber auch für den Abstieg in die Europa League muss sich der englische Rekordmeister strecken. Im Angriff steckt mit Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandez deutlich mehr Qualität als bei der SGE. Die Bayern wollen die Klatsche vom Wochenende vergessen machen und sich zudem für das Topspiel am kommenden Wochenende gegen den VfB Stuttgart wieder in Schwung bringen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!