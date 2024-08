Home Apple Probleme mit Mac App Store und Büchern? Ihr seid nicht allein

Zur Stunde kommt es zu Aussetzern bei der Nutzung von verschiedenen Apple-Diensten. So funktioniert etwa der Apple Book Store nicht richtig, auch bei anderen Operationen, den Download von gekauften Büchern kann es eventuell zu Problemen kommen. Doch auch im App Store gibt es Probleme.

Am heutigen Abend kommt es zu Problemen mit der Nutzung einiger Apple-Dienste. So ist etwa die Nutzung von Apple Books gestört, wie Apple auf seiner Seite für den Status der iCloud angibt. Das bedeutet, einige Nutzer können die Dienste nicht in der vorgesehenen Weise nutzen.

Die Störung begann am Morgen kalifornischer Ortszeit und dauert an. Es ist aktuell nicht klar, wie viele Nutzer von den Aussetzern betroffen sind.

Auch Probleme mit dem Mac App Store

Darüber hinaus kommt es auch zu Problemen an anderer Stelle. So ist etwa der Mac App Store ebenfalls von Problemen betroffen, wie aus Apples Statusseite hervorgeht.

Auch in diesem Fall ist noch nicht klar, wie viele Nutzer von den Problemen betroffen sind.

Probleme dieser Art treten bei Cloud-basierten Anwendungen immer wieder auf. Sie dauern in der Regel für einige Stunden an. Zumeist sind nur wenige Nutzer betroffen, das kann allerdings durchaus bedeuten, dass einige hunderttausend Anwender mit den Aussetzern zu kämpfen haben.

