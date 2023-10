Home Deals Prime Deal Days: Ihr könnt 25% auf das Nuki Smart Lock 3.0 Pro sparen

Prime Deal Days: Ihr könnt 25% auf das Nuki Smart Lock 3.0 Pro sparen

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Oktober 2023 um 20:51 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Ihr habt heute schon einige Deals von uns serviert bekommen, wobei wir das Thema Smart Home noch nicht angerissen haben. Dies holen wir an dieser Stelle nach und haben uns für ein attraktives Angebot von Nuki entschieden.

Nuki Smart Lock Pro 3.0

Smarte Türschlösser erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und der Marktführer ist hier zweifelsfrei Nuki., Der Hersteller aus Österreich hat sein Pro-Modell in Version 3.0 mit einer wichtigen Verbesserung versehen – das WLAN ist in diesem Modell bereits integriert. Damit muss also keine weitere Bridge installiert werden.

Dank der Integration in HomeKit lässt sich das Schloss auch aus der Ferne steuern: so lassen sich beispielsweise auch aus dem Urlaub temporäre Zugänge für die Reinigungskraft oder den Nachbarn erstellen, damit gelüftet und die Pflanzen gegossen werden können. In unserem Review haben wir zudem die Entscheidung, ein Akkupack beizulegen, besonders begrüßt

Ihr könnt 25% sparen

Im Rahmen der aktuellen Prime Deal Days könnt ihr kräftig sparen, wenn das Nuki Pro 3.0 auf der Einkaufsliste steht – der Hersteller bietet 25% Preisersparnis an. Somit bezahlt ihr lediglich 209,00 Euro statt der 279,00 Euro. Das gilt übrigens für beide Farbvarianten

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!