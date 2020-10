PRIME DAY 2020: Die besten Technik-Deals im Überblick an Tag 2

Der zweite und damit der letzte Tag des diesjährigen Prime Days* ist in vollem Gange und um einen guten Überblick zu bieten stellen wir euch die besten Technik-Angebote des Tages vor.

Wer also schon auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist oder schon lange auf einen Preisnachlass hofft, der kann hier fündig werden. Die Angebote richten sich an Prime Mitglieder* und sind wie immer nur begrenzt verfügbar. Also, auf zur Schnäppchenjagt ;).

Herstellerübersicht

-> Zu den Angeboten von ANKER*

-> Zu den Angeboten von eve*

-> Zu den Angeboten von Pitaka*

-> >Zu den Amazon Geräten*

-> Zu den Apple Angeboten*

-> Zu den Angeboten von Philips Hue*

Tagesangebote- unsere Highlights

-> Zu den Bose-Audio Angeboten*

-> Zu den Netamo-Smart Home Produkten*

-> Zu den Sony, Marshall & B&O Audio-Angeboten*

-> Zu den Kameras von Sony & Canon*

-> Zu den Fitbit Angeboten*

-> Zu den Angeboten rund um Sony PlayStation*

TV-Geräte im Überblick

-> LG Fernseher findet ihr hier*

-> Samsung UHD Fernseher findet ihr hier*

-> Philips TVs und Soundbars findet ihr hier*

Haushaltshelfer im Überblick

-> Wisch- und Saugroboter findet ihr hier*

Ein Best of der Smart-Home-Produkte

-> Zum Best of der Smart-Home-Produkte*

Speichermedien im Überblick

-> Externe Festplatten und SSDs findet ihr hier*

Überwachungskameras im Überblick

-> Überwachungskameras und mehr*

*Affiliatelink

