Plant Sonos einen Apple TV-Konkurrenten?

Sonos kennt man eigentlich als Spezialist für Multiroom-Lautsprecher, wobei man mit dem Sonos Roam auch erfolgreich den Sprung nach draußen schaffte. Weitere Produkte wie ein Kopfhörer halten sich zudem hartnäckig in der Gerüchteküche. Doch Sonos denkt darüber hinaus und scheint an einer Medienzentrale für das Wohnzimmer zu arbeiten.

Stellenausschreibung lässt aufhorchen

Grund für diese Annahme ist eine Stellenausschreibung, die sich auf Sonos zurückverfolgen lässt. Aktuell wird für den Aufbau eines „Next Generation Sonos Home Theatre OS“ eine entsprechende Stelle ausgeschrieben. Dabei sollen geeignete Kandidaten folgende Voraussetzungen erfüllen:

Hintergrund in digitalen Medien und/oder Medien-/Anwendungsvertriebsplattformen und -technologien

Erfahrung bei der erfolgreichen Verwaltung und Ausbau von hochkarätigen Produkt- und Geschäftspartnerschaften

Praktische Kenntnisse der Plattformmonetarisierungstechnologien (AdTech, Abrechnung, Zielgruppenmessung usw.)

Ist ein Medienstreaminggerät geplant?

Die aktuellen Geräte von Sonos haben keine eigenständige Software, sie laufen lediglich mit der S2-App. EIn Device mit einer eigener Software ist aktuell nicht im Portfolio. Da stellt sich die Frage, was Sonos plant. Da man bereits die Lautsprecher auf dem Markt hat, wäre ein Medienplayer wie eine Set-Top-Box denkbar, welche das Audiosignal drahtlos an die Lautsprecher streamen könnte. Dazu passt es, dass Sonos in der Rollenbeschreibung „UX Lead – Next Generation Home Theater Experience“ Sonos eine „Hardware-Fernbedienung“ erwähnt. Alle aktuellen Lautsprecher lassen sich entweder über App oder mit der Stimme steuern. Hier scheint also etwas im Busch zu sein, wie man zu sagen pflegt.

