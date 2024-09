Home Apps Pixelmator Pro 3.6.9 ist erschienen: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. September 2024 um 11:28 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Wer Bilder bearbeiten will, kann auf dem Mac aus einer Vielzahl an Alternativen wählen. Auch dank der diversen Mockups ist Pixelmator Pro in der redaktionellen Szene durchaus beliebt und genau hier setzt das neue Update an.

Wir nutzen die Mockups sehr gerne, machen sie das Leben doch deutlich einfacher. Mit dem Update erweitert Pixelmator Pro diese Vorlagen um das brandaktuelle iPhone 16 und iPhone 16 Pro. Anbei einmal die Release-Notes:

Pixelmator Pro 3.6.9 bringt wunderschöne, ultrapräzise iPhone 16 Pro Mockups sowie neu gestaltete App Store und Bento Grid Vorlagen, die die neuesten Apple Geräte präsentieren.

Update ist kostenfrei

Hier kommt die beste Meldung und wir erwähnen es deshalb immer wieder, weil gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist: Bestandskunden können das Update auch dieses Mal kostenfrei im Mac App Store laden

Wie lange der Entwickler Updates noch kostenfrei anbieten wird, können wir indes schwer einschätzen. Aktuell jedoch scheint es keine Anzeichen für die Einführung einer Abo-Funktion zu geben, von daher gibt es weiterhin eine uneingeschränkte Empfehlung für die Software. Wer möchte, kann sich auch eine kostenfreie Testversion auf der Webseite des Entwicklers organisieren.

