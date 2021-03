Home Hardware Philips Hue Wall Switch Modul ab sofort kaufbar

Verfasst von David Haydl // 16. März 2021 um 08:39 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Im Januar wurde das Philips Hue Wall Switch Modul vorgestellt. Nun ist es endlich beim Hersteller erhältlich. Schauen wir uns noch einmal an, was das kleine Gerät draufhat.

Jeder, der eine smarte Beleuchtung der Marke hat, kennt das Problem: Sobald jemand auf den Lichtschalter drückt, sind die Lampen für einen Sprachassistenten oder eine Controller-App nicht mehr erreichbar. Dann ist der Strom nämlich weg, sodass die Geräte keine Signale mehr aussenden. Mit dem Hue Wall Switch Modul muss das aber ab jetzt nicht mehr der Fall sein.

Dabei wird das kleine Gerät hinter einem gewöhnlichen Lichtschalter montiert. Es täuscht dort dann vor, dass der Lichtschalter immer in der eingeschalteten Position steht. Dadurch werden die Leuchten dauerhaft mit Strom versorgt und sind so auch immer auffindbar, selbst wenn der Schalter einmal unbewusst betätigt wird.

Dem Modul kann man nun beibringen, was es tun soll, wenn der Lichtschalter umgelegt wird. Als Erstes gibt es die Option, dass das Licht einfach aktiviert beziehungsweise deaktiviert wird. Das ist besonders dann praktisch, wenn kleine Kinder oder oft Gäste im Haus sind, damit diese nicht mit dem Sprachassistenten interagieren müssen. Alternativ kann der Schalter so eingerichtet werden, dass er die in der App angelegten Lichtszenen durchgeht.

Philips Hue Wall Switch Modul: Wo kaufen?

Zu beachten ist dabei, dass das Wall Switch Modul sich mit einer Hue Bridge verbinden muss. Diese ist separat erhältlich, wobei man sie in der Regel ohnehin schon hat, wenn man Besitzer von Glühbirnen des Herstellers ist. Außerdem können auch nur diese mit dem Modul gesteuert werden. Es ist nicht möglich, dass reguläre Birnen mit der Hue-App oder mit der eigenen Sprache gesteuert werden.

Das Hue Wall Switch Modul kann auf der Webseite des Herstellers bestellt werden. Dort kostet es derzeit 39,99 Euro.

