Patent: Apple plant womöglich Produkte mit virtuellen Tasten

Apple scheint derzeit weiterhin an einer Technologie zu arbeiten, die es ermöglichen könnte, Produkte mit nahezu unsichtbaren Eingabebereichen auszustatten. Diese könnten dann physische Eingabemethoden wie beispielsweise Tasten oder Knöpfe ersetzen. All dies geht aus einem Patent hervor, das Apple erst kürzlich eingereicht hat.

Wie AppleInsider unter Berufung auf die US-amerikanische Patentbehörde berichtet, hat Apple ein neues Patent eingereicht, welches eine Technologie beschreibt, bei der Geräte Eingaben mithilfe von Mikroperforationen erkennen. Der offizielle Name des Patents lautet „Concealable input region for an electronic device“, welchen Apple bereits schon einmal im Februar dieses Jahres für ein ähnliches Patent verwendet hat.

Laut dem Inhalt des Patents plant der Konzern offenbar, die dort beschriebene Technologie zu nutzen, um größere, physische Eingabeelemente wie beispielsweise Tasten dadurch zu ersetzen. Als Grund gibt Apple an, dass diese Elemente oftmals wenig flexibel und anpassungsfähig seien und ständig präsent sein müssten.

Eine mögliche Lösung sei deshalb, Produkte mit einer speziellen Oberfläche auszustatten, die aus einer Reihe Mikroperforationen bestehe. Diese könnten dann im aktiven Zustand virtuelle Tasten, Knöpfe sowie Benachrichtigungen anzeigen, um einen Eingabebereich sichtbar zu machen.

Virtuelle Eingabefläche nicht durchgängig sichtbar

Gleichzeitig bedeute dies aber auch, dass diese virtuellen Tasten unsichtbar seien, sofern sie nicht gebraucht würden. Denn diese seien eben nur wahrnehmbar, wenn die Mikroperforationen aktiv seien.

Darüber hinaus könnten die Eingabebereiche so konfiguriert werden, dass sie auch Eingaben erkennen könnten, zum Beispiel über Touch oder andere Methoden wie beispielsweise optische oder magnetische Sensoren. Außerdem könnten sie so gestaltet werden, dass sie im Falle einer Eingabe das Drücken von physischen Knöpfen simulieren.

Patent bezieht sich vor allem auf Apple Watch

Ein Großteil des Inhalts des Patents bezieht sich darauf, dass die Technologie vor allem in einer Apple Watch Verwendung finden könnte. Dennoch bringt Apple hierbei auch das iPhone, der Apple Pencil sowie das MacBook ins Spiel. Insgesamt erinnert die Technologie jedoch stark an jene, die bereits im HomePod verbaut ist. Denn an dessen Oberseite befindet sich ebenfalls ein Eingabebereich, der aufleuchtet, sobald Siri aktiviert ist.

