Pageturner der Woche: Heute noch „Blutzahl“ für 1,99€ kaufen

Vorweg hoffen wir natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und sich der Kater etwas in Grenzen hielt. Ein neues Jahr ist aber auch immer der Zeitpunkt für gute Vorsätze und wer mehr lesen möchte, bekommt den Start des Jahres 2022 direkt mit dem aktuellen Pageturner versüßt.

Drei, zwei, eins – wenn der Countdown-Mörder zählt, fließt Blut … Der Auftakt einer neuen Thrillerreihe aus Norwegen.

An dem Tag, als die Autorin Sonja Nordstrøm verschwindet, sollte sie zur Premiere ihres Buches »Ewige Erste« erscheinen. Dass sie nicht auftaucht, veranlasst die Promi-Reporterin Emma Ramm, Nordstrøm zu Hause aufzusuchen. Die imposante Villa ist leer, doch eine am Fernseher angebrachte Zahl weckt Emmas Neugierde: die Nummer Eins. Alexander Blix vom Osloer Dezernats für Gewaltverbrechen ist der nächste, der eine Zahl findet: die Nummer Sieben, und zwar auf der Leiche eines Mannes, der in Sonja Nordstrøms Sommerhaus gefunden wird … Was Emma und Alexander noch nicht wissen: Ein Countdown hat begonnen, und er wird in Blut enden.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses eBook dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

