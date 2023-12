Home Apple Onvis SMS2: Verbesserter Bewegungssensor mit Thread kann vorbestellt werden

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. Dezember 2023 um 14:12 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Winter ist auch immer die Zeit für das Handwerken und Smart Home, man hat für die liegengeblieben Projekte endlich Zeit. Passend dazu schickt Onvis nun die Neuauflage seines Bewegungssensors in den Handel, wir haben die Details.

Kommt mit Thread

Von der Bauform und der Optik hat sich nicht so viel getan, dafür hat der Hersteller Hand an die inneren Werte angelegt: statt Bluetooth kommuniziert der SMS2 nun via Thread, was energiesparender ist und eine schnellere Kommunikation innerhalb des Netzwerks ermöglicht. Der Sensor erfasst nun eine Reichweite von knapp 10 Metern, das Sichtfeld bleibt mit 100 Grad identisch

Der SMS2 verfügt zudem über einen integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, weiterhin wird auch die Helligkeit erkannt. hier hat der Hersteller an der Fehlertoleranz gearbeitet. Bei der Genauigkeit soll es lediglich eine Abweichung von 0,3°C bei der Temperaturmessung geben sowie maximal 5% bei der Luftfeuchtigkeit.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue SMS2 lässt sich ab sofort über Amazon vorbestellen und kostet, gemessen an der Ausstattung und Funktionsvielfalt, äußerst moderate 31,99 Euro. Nur zum Vergleich, der Eve Motion kostet, zwar mit Matter ausgestattet, satte 49,99 Euro und kann nur Bewegungen erkennen.

