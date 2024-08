Home Featured Ohne Apple Intelligence: iPhone 16 soll trotzdem wie üblich im September starten

Das neue iPhone soll zur üblichen Zeit im September starten, auch wenn die wichtigste neue Funktion von iOS 18, Apple Intelligence, bis dahin noch nicht fertig ist. Früher hatte Apple neue Modelle teilweise später gebracht, wenn geplante Kernfunktionen noch nicht einsatzbereit waren, das wird dieses Jahr aber wohl nicht so sein.

Apple bringt seine neuen iPhone-Modelle üblicherweise im September. Das wird auch in diesem Jahr so sein, bekräftigte zuletzt der Redakteur Mark Gurman. In seinem wöchentlich erscheinenden Newsletter schreibt der zumeist hervorragend unterrichtete Reporter von Bloomberg, das iPhone 16 werde im September starten, auch wenn Apple Intelligence zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig sein wird.

Kunden müssen wichtiges Feature per Update nach installieren

Inzwischen ist klar, dass Apple Intelligence bis September nicht fertig sein wird. Zunächst wird Apple wohl iOS 18.0 veröffentlichen, doch seit letzter Woche ist bekannt, dass Apple Intelligence erst in der für wenig später geplanten Folgeversion 18.1 verfügbar sein wird.

Früher hatte Apple teilweise mit der iPhone-Präsentation gewartet, bis ein geplantes Feature fertig war, etwa beim iPhone 4s und der Einführung von Siri, das wird dieses Mal aber wohl nicht so sein. Gurman rechnet mit einem Launch etwa zur selben Zeit wie letztes Jahr, damit könnte die Keynote auf den 10. September fallen.

Schritt nicht ohne Risiko

Der Schritt, ein neues iPhone-Lineup in den Handel zu bringen, dem die massiv beworbene und lange erwartete neue KI-Funktionalität zunächst fehlen wird, ist nicht ohne Risiko. Von Apple Intelligence erhofft sich Apple eine deutliche Belebung der iPhone-Verkäufe, die sich zuletzt eher flach entwickelt hatten.

Es muss sich zeigen, ob den Kunden vermittelt werden kann, ein neues iPhone ohne eine der Kernfunktionen von iOS 18 zu kaufen, zumal selbst iOS 18.1 noch längst nicht alle neuen KI-Features bringen wird.

Verschiedene neue Funktionen wie die grundlegend überarbeitete Siri werden sich weit ins nächste Jahr verschieben, auch andere essenzielle Bestandteile wie der Bildgenerator Image Playground werden zunächst nicht einsatzbereit sein.

