Neues MagSafe-Zubehör von Moment für das iPhone vorgestellt

MagSafe ist seit dem iPhone 12 eine alternative Methode, das iPhone zu laden. Nun gibt es spannendes neues Zubehör von Moment, was vor allem für Filmer interessant sein dürfte. Wir haben die Details.

Mobile Filmmaker Cage

Besonders interessant ist der Filmmaker Cage. Der ist eine Art Frame, die man mit zwei Händen hält und zudem zusätzlich den Anschluss von Licht und/oder Mikrofon ermöglicht.

Es ist explizit für eine Zweihandbedienung ausgelegt und dürfte in Kombination mit der hervorragenden Bildstabilisierung bei der Videofunktion ein interessantes Werkzeug für ambitionierte Filme-Macher sein

Strap Anywhere Mount

Der Strap Anywhere Mount soll es iPhone-Besitzern ermöglichen, das iPhone überall zu befestigen. Uns fällt da spontan der Fahrradlenker ein, dich auch bei Trainingsvideos im Fitnessstudio könnte es zum Einsatz kommen.

Stick-On-Adapter

Der Strap Anywhere Adapter überzeugt uns nicht so recht, doch der Stick-On-Adapter ist umso interessanter. Hierbei handelt es sich um einen Adapter, der sich an älteren iPhone-Modellen wie dem iPhone 11 ankleben lässt.

Die Außenseite ist mit MagSafe kompatibel und ermöglicht es so, MagSafe auch für ältere Modelle des iPhone zu verwenden. Eine clevere Lösung, doch die Dicke des Adapters wird entscheidend sein.

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte sind aktuell, soweit wir das recherchieren konnten, nur in den USA verfügbar. Deshalb müssen wir mit den Dollarpreisen vorlieb nehmen. Wir konnten einen Versand nach Deutschland allerdings ohne Probleme auswählen Der Filmmaker Cage kostet faire 99 US-Dollar, der Strap Anywhere Mount liegt bei 40 US-Dollar. Das ist doch etwas zu viel. Der Stick-On-Adapter mit 10 US-Dollar ist wiederum überraschend günstig. Unter Umständen kommen aber noch Zollgebühren und auf jeden Fall die Mehrwertsteuer drauf.

