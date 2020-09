Neue IKEA-Deckenleuchte Trådfri Osvalla jetzt auf dem Markt

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen von Smart Home und HomeKit, was wir sehr begrüßen. Mehr Produkte bedeuten mehr Auswahl und günstigere Preise, wovon alle profitieren. Nachdem nun in der Vergangenheit extrem viele Steckdosen vorgestellt wurden, gibt es heute wieder einmal ein Leuchtmittel. Dafür ist der schwedische Möbelgigant verantwortlich.

App-Update verriet das neue Leuchtmittel

Den entscheidenen Hinweis lieferte die hauseigene Home Smart-App von IKEA. Das schwedische Einrichtungshaus verriet das neue Leuchtmittel nämlich in den Release-Notes für das Update auf Version 1.11.8:

Die Osvalla Deckenleuchte

Mit der neuen Deckenleuchte, die IKEA auf den Namen Osvalla taufte, schließt das schwedische Einrichtungshaus eine Lücke im Sortiment seiner Smart Home-fähigen Leuchtmittel und bietet endlich auch eine Deckenleuchte an.

Diese verfügt über einen Durchmesser von 29 cm, hat fest verbaute LEDs und bietet insgesamt drei Weißtöne an – Kalt, Mittelwarm und Warm. Die maximale Helligkeit gibt der Hersteller mit 1370 Lumen an, was für eine ordentliche Ausleuchtung sorgen dürfte. Das Design ist ganz typisch für IKEA schlicht und zurückhaltend gestaltet und fügt sich dezent in das Wohnambiente ein.

Eingebunden wird die Deckenleuchte über das Zigbee-Protokoll, die Steuerung erfolgt über die IKEA Home Smart-App. Die Einbindung via Siri oder Amazon Alexa ist ebenfalls möglich, Voraussetzung dafür ist allerdings das IKEA Gateway. Dann taucht die Deckenleuchte Osvalla allerdings auch in HomeKit auf und kann entsprechend gesteuert bzw. zu Automationen und Co hinzugefügt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Dafür ruft IKEA faire 29,99€ auf (beachtet die angepasste Mehrwertsteuer), vergleichbare Deckenleuchten von Philips Hue sind um ein Vielfaches teurer. Allerdings liefert IKEA keine Möglichkeit zur manuellen Steuerung mit. Wer darauf Wert legt, muss die Trådfri Fernbedienung für 9,99€ dazu kaufen. Das Gateway zur Einbindung in HomeKit liegt bei 19,99€.

IKEA Osvalla Deckenleuchte

Die Deckenleuchte lässt sich ab sofort online bestellen, in vielen Einrichtungshäusern ist sie auch vor Ort verfügbar. Hier solltet Ihr einfach vorab die Warenverfügbarkeit überprüfen.

