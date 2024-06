Mindr: Erinnerungs-App mit EM Easter Egg

Gestern haben wir über die Neuerungen unter iOS 18 für die Erinnerungen App berichtet. Doch in kaum einem anderen Bereich des App Stores gibt es so viele Alternativen zur hauseigenen Apple App. Wir stellen euch heute Mindr vor. Die Anwendung agiert unauffällig im Hintergrund und kommt nun mit einem lustigen EM-Spezial.

Die App Mindr (Affiliate-Link) macht es sich zur Aufgabe, euren Alltag zu strukturieren, ohne dabei mit nervigen Benachrichtigungen aufzufallen. Hauptaufgabe ist dabei das Abarbeiten von zeitkritischen Erinnerungen. Der Entwickler geht nämlich davon aus, dass wir Apples eigene Benachrichtigungen mit auf bestimmte Zeitpunkte datierten Erinnerungen gerne mal ignorieren oder auf andere Tage verschieben. Mindr will dagegen mit einem unauffälligen Widget vorgehen.

Das Widget sieht aus wie das von Apple, über welches sich der Akkustand diverser Geräte anzeigen lässt. Je weniger Zeit zur Deadline, desto kürzer fällt der Fortschrittsbalken aus. Zudem geben die Farben (grün und rot) einen Hinweis darauf, wie viel Zeit noch zum Erledigen einer Aufgabe bleibt. Mit dem Widget permanent im Blick bleibt die Erinnerung präsent und muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden, wenn es unter Umständen gerade nicht passt.

Added a fun little easter egg for my fellow german soccer fans 😁

Get the latest version of Mindr to always see the next upcoming Germany match for the UEFA Euro cup ⚽ pic.twitter.com/q1UcIb6zEh

— Florian Vates (@florianvates) June 12, 2024