MacTracker 8 ist erschienen: neuer Look und und neue Features

Apple verkauft seit dem Jahr 1976 Hardware und bot im Laufe seiner Geschichte mehr als nur einen Mac und ein iPhone an. Nebst einer Spielekonsole brachte man für einen gewissen Zeitraum sogar recht erfolgreich Drucker auf den Markt. Wer wissen will, was es alles aus dem Hause gab, sollte die App MacTracker installieren. Und diese App zeigt sich auf dem Mac runderneuert.

MacTracker 8 ist nun verfügbar

Die Datenbank-App MacTracker listet sämtliche Veröffentlichungen von Hard- und Software auf, die aus dem Hause Apple seit Bestehen dieser Firma auf den Markt gebracht wurden. Mit Version 8 werden die letzten Veröffentlichungen aufgenommen, doch das ist nicht alles. Die App zeigt sich im neuen Look, denn die Icons der Geräte sind nun farbig und im Look der Modelle. Außerdem gibt es nun, wenngleich noch als Beta, endlich eine iCloud-Synchronisation:

Fügt Mac Studio (2025) hinzu

Fügt MacBook Air (13 Zoll, M4, 2025) und MacBook Air (15 Zoll, M4, 2025) hinzu

Fügt iPad Air 11 Zoll (M3) und iPad Air 13 Zoll (M3) hinzu

Fügt iPad (A16) hinzu

Fügt Apple Graphics Tablet hinzu

Fügt Twentieth Anniversary Macintosh Keyboard hinzu

Fügt MagSafe Battery Pack hinzu

Fügt Magic Keyboard für iPad Air hinzu

Fügt AppleShare IP 5 und AppleShare IP 6 hinzu

Unterstützung für iCloud zum Synchronisieren von „Meine Modelle” zwischen Ihren Mac-Computern hinzugefügt

Farbmuster, sofern verfügbar, zu allen Modellen hinzugefügt

Möglichkeit zum Festlegen der Modellfarbe, sofern verfügbar, in „Meine Modelle” hinzugefügt

Möglichkeit zum Archivieren von Einträgen in „Meine Modelle” hinzugefügt

Ansichten „Zuletzt verwendet” und „Kategorien” zu „Meine Modelle” hinzugefügt

Unterstützung für externe Displays für die neuesten iPad-Modelle hinzugefügt

Informationen zu Software- und Hardware-Steuerelementen, sofern verfügbar, zu den Modellen hinzugefügt

Details zu den neuesten Betriebssystemversionen hinzugefügt

Support-Status für die neuesten Vintage- und veralteten Produkte von Apple aktualisiert

Problem behoben, bei dem in „Meine Modelle” falsche Daten angezeigt werden konnten

Systemanforderungen auf macOS 10.14 Mojave und höher aktualisiert

Weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen

Aktuell nur auf dem Mac verfügbar

Das Update der App ist kostenfrei und wir erinnern gern daran, dass man dem Entwickler eine Spende zukommen lassen. Zudem müssen wir anmerken, dass die Neuerungen derzeit nur in der Mac-Version zu finden ist. Auf dem iPhone ist das letzte Update schon etwas her.

