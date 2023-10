Home Betriebssystem macOS Sonoma 14.2: Public Beta ist verfügbar

macOS Sonoma 14.2: Public Beta ist verfügbar

Auch macOS Sonoma 14.2 ist heute Abend in einer ersten öffentlichen Beta verfügbar geworden. Interessierte freiwillige Tester können die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren. Apple dürfte das Update für alle Nutzer in den nächsten Wochen bereitstellen.

Apple hat heute Abend zum Wochenausklang auch iOS 17.2 und iPadOS 17.2 Public Beta 1 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Interessierte Nutzer können sich die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren. Das Update kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden.

macOS Sonoma 14.2 Public Beta 1 erscheint einen Tag auf die Verteilung der ersten Beta an die registrierten Entwickler.

Neues bei Apple Music und iMessage

Apple bringt unter anderem die neue Kontaktschlüssel-Überprüfung in macOS Sonoma 14.2. Darüber hinaus wird auch die Möglichkeit ergänzt, gemeinsam an Playlisten in Apple Music zu arbeiten.

Eine Reihe an Verbesserungen der allgemeinen Sicherheit und Stabilität dürften ebenfalls Einfluss in das Update finden. macOS Sonoma 14.2 dürfte noch vor Ende des Jahres für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stehen.

Wie ist euer Eindruck von der neuen Beta von macOS Sonoma 14.2? Lasst uns gern eure Eindrücke wissen.

